Giovanili. Primavera al tappeto. L’Albinoleffe colpisce grazie anche a tre rigori

spal

1

albinoleffe

4

SPAL: Zenti, Osti, Occhi, Marrale (23’ st Camara), Nistor (1’ st Castiglione), Mayele, Anzolin, Sermenghi (23’ st Baud Banaga), Samaritani, Tarolli (10’ st Tegbaru), Cecchinato (39’ st Margiotta). All. Pedriali

ALBINOLEFFE: Taramelli, Brighenti, Lekaj, Delcarro, Borghi, Farina (38’ st Lombardi), Nespoli, Panza, Longo (38’ st Daha), Ceresoli, Ronzoni (45’ st Simonelli). All. Maffioletti

Arbitro: Caruso di Viterbo

Marcatori: 17’ pt Samaritani, 36’ pt Longo rig., 14’ st Longo rig., 19’ st Ronzoni rig., 26’ st Ronzoni Note: ammoniti Brighenti e Ceresoli

Inizia con una sconfitta pesante il 2025 della Spal Primavera, che al centro sportivo Fabbri finisce al tappeto sotto i colpi dell’Albinoleffe. Nell’economia del match però pesano in maniera decisiva i tre calci di rigore concessi dall’arbitro Caruso ai bergamaschi, due realizzati da Longo e uno da Ronzoni, che poi chiude anche i conti per il definitivo 1-4. Un ko difficile da digerire per i biancazzurri, in vantaggio con Samaritani e poi rimontati a suon di penalty.