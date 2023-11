Giovanili. Primavera all’assalto dell’Albinoleffe. Under 14 l’unica a giocare in trasferta

Weekend di partite casalinghe per le formazioni giovanili spalline, ad eccezione dell’under 14 impegnata in trasferta sul campo del San Marino Academy. Ma partiamo dalla Spal Primavera, che dopo la battuta di arresto dell’ultimo turno contro il Padova proverà a riscattarsi nella sfida con l’Albinoleffe che precede i biancazzurri di sole due posizioni in classifica. Obiettivo aggancio per la squadra di Grieco, che vincendo la partita in programma oggi alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri raggiungerebbe i bergamaschi a nove punti. Doppia sfida contro l’Arzignano Valchiampo invece per l’under 17 di mister Pedriali e l’under 15 di mister Viviani. Infine, l’under 16 di mister Buriani affronterà il Rimini in un derby che vedrà i biancazzurri tornare in campo dopo la sosta dello scorso weekend. Ecco il programma completo delle partite: Spal-Albinoleffe (Primavera, oggi alle 14,30 in via Copparo), Spal-Arzignano Valchiampo (under 17, domani alle 13 in via Copparo), Spal-Rimini (under 16, domani alle 15 in via Copparo), Spal-Arzignano Valchiampo (under 15, domani alle 11 in via Copparo), San Marino Academy-Spal (under 14 Pro, domani alle 11 a San Marino). In campo femminile invece oggi alle 15 la Spal under 10 farà visita allo Sporting. Alle 17,30 la Spal under 15 ospiterà il Riccione B.