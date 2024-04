Giovanili. Primavera nella tana della Cremonese

Dopo la pausa per le festività pasquali, tornano in campo tutte le squadre del settore giovanile.

A partire dalla Spal Primavera, che oggi alle 15 al centro sportivo Soldi di Cremona affronta la Cremonese che prima della sosta ha festeggiato la promozione in Primavera 1 con sei giornate di anticipo! I grigiorossi hanno la bellezza di 20 punti di vantaggio sul Parma, il più immediato inseguitore. La speranza è che la promozione acquisita a tempo di record possa fare perdere un pizzico di concentrazione alla capolista, contro una Spal che si trova a -2 dalla zona playoff. Big match invece per l’Under 17 di mister Pedriali, attesa dalla trasferta sul campo del Cesena, terzo in classifica a quattro punti di distanza dagli spallini (si gioca domani alle 15).