Giovanili spalline. La Primavera ospita il Sudtirol

Si chiude oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri il girone di andata della Spal Primavera, che ospita il Sudtirol con l’obiettivo di continuare a sognare l’ingresso in zona playoff. Al momento la squadra di Grieco è sesta, ma la classifica è cortissima tanto che il terzo posto dista soltanto tre punti. Per puntare in alto però bisogna correre forte, superando ostacoli insidiosi come il Sudtirol che ha solo tre punti di ritardo dai biancazzurri e medita di compiere l’aggancio prima del giro di boa. Ecco le altre gare del vivaio: Spal-Trento (Under 17, domani alle 14 in via Copparo), Legnago-Spal (Under 16, domani alle 11,30), Spal-Trento (Under 15, domani alle 12 in via Copparo), Fiorenzuola-Spal (Under 14, oggi alle 15). In campo femminile invece oggi alle 17,30 la Spal Primavera fa visita al Fossolo 76 e alle 16,30 la Spal Under 15 riceve il Parma. Turno di riposo per la Spal Under 12.