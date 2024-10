Giovanili spalline. L’Accademia a Ravenna per risalire la china

Non è stato l’inizio di stagione che ci si aspettava in casa Accademia Spal, che dopo quattro sconfitte di fila nelle prime giornate si è finalmente sbloccata superando 3-1 l’Isera domenica scorsa a Vigarano Mainarda. Ripensando alla storia di questo avvio di campionato, condizionato anche da un calendario in salita (Trento, Venezia e Villorba gravitano nelle posizioni di vertice), pesa parecchio il ko casalingo rimediato nella terza giornata col Tavagnacco che finora ha vinto soltanto quella partita. Adesso le biancazzurre possono guardare avanti con fiducia, ma non possono certo permettersi di alzare il piede dall’acceleratore, anche perché la classifica resta piuttosto brutta. La squadra di Leo Rossi (nella foto) occupa infatti il penultimo posto a quota tre punti, a +2 sul fanalino Ravenna Women che affronterà proprio oggi nel sesto turno del campionato di serie C femminile. Un’occasione ghiotta quindi per l’Accademia Spal per compiere un ulteriore balzo e allontanarsi dai bassifondi della graduatoria. Alle 15,30 a San Zaccaria (provincia di Ravenna) ballano punti molto pesanti, che le biancazzurre vogliono assicurarsi per dare continuità al prezioso successo ottenuto la scorsa settimana contro le trentine con doppietta di Hassanaine e rete di Racioppo. Nel match contro il Ravenna Women mister Leo Rossi, che nel club romagnolo (naturalmente nel settore maschile) ha prima giocato e poi allenato, non potrà contare su Panza che ha rimediato una lesione muscolare.

s.m.