Giudice sportivo. L’ex dg Gazzoli inibito e multato

L’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli, è stato inibito per 30 giorni per alcuni fatti risalenti ai tempi in cui era dirigente generale della Spal. Gazzoli è stato multato con un’ammenda di 10.500 euro, inoltre non potrà porre la firma su contratti sportivi fino alla fine dell’inibizione. Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale, Gazzoli ai tempi della Spal avrebbe consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base Andrea Brunello, dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra, nonostante Brunello fosse tesserato solo come collaboratore tecnico e non allenatore dei portieri. Lo stesso dicasi per Samuel Di Meo (inibito per due mesi) e Fabio Bretta, quest’ultimo tesserato come dirigente e inibito per tre mesi.