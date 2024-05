Gli allenamenti. Biancazzurri, arrivato il ’rompete le righe’ dopo la seduta di ieri mattina. Periodo di riposo in attesa della ripresa prevista intorno a metà luglio

Ufficialmente il ‘rompete le righe’ è già avvenuto una settimana fa, ma una dozzina di giocatori e gli staff tecnico e medico al gran completo hanno continuato a lavorare in via Copparo fino a ieri. Stavolta però a quanto pare gli allenamenti sono davvero finiti, con l’ultima seduta effettuata ieri mattina con attivazione in palestra e lavoro sul campo in erba. Oltre ai componenti degli staff, tra gli atleti si sono allenati fino a ieri i vari Antenucci (foto), Arena, Bassoli, Carraro, Collodel, Fiordaliso, Ghiringhelli, Iglio, Meneghetti, Rabbi, Siligardi e Valentini. Dopo la seduta, ovviamente si sono sprecati saluti, abbracci e auguri di buone vacanze tra i tesserati.

Oltre ai sinceri ringraziamenti ai membri dello staff tecnico, ai medici e ai fisioterapisti che hanno lavorato fino all’ultimo giorno per proseguire il programmi di riabilitazione dei numerosi giocatori reduci da infortuni. Va detto comunque che sarà possibile vedere in città ancora qualche atleta della Spal che non lascerà Ferrara nemmeno nelle prossime settimane. Per rivedere i biancazzurri al lavoro in via Copparo invece bisognerà attendere il raduno previsto intorno a metà luglio. Negli uffici del centro sportivo Fabbri si continuerà comunque a lavorare in vista delle prossime scadenze, a partire dall’iscrizione al campionato di serie C. E poi naturalmente c’è da sciogliere il nodo del direttore sportivo.