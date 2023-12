Gli altri risultati: il colpo dei liguri contro l’Ancona complica ancora di più la classifica dei biancazzurri. Rimonta del Sestri Levante, la Spal adesso è penultima

La vittoria ottenuta attraverso una clamorosa rimonta dal Sestri Levante ai danni dell’Ancona fa sprofondare la Spal al penultimo posto della classifica in coabitazione con la Juventus Next Gen. I bianconeri però hanno una gara da recuperare (con la Virtus Entella), quindi potenzialmente possono superare i biancazzurri che comunque alle spalle adesso hanno una sola squadra, il fanalino Fermana. La classifica di Antenucci e compagni diventa quindi sempre più problematica, con la miseria di 15 punti racimolati in 17 giornate che parlano da soli. L’ultimo posto che significa retrocessione diretta rimane a distanza di sicurezza (la Fermana è a -6), ma la situazione diventa ogni settimana più preoccupante. Anche perché osservando la classifica ci si accorge che in coda tutti lottano col coltello tra i denti, tanto che tra le ultime sette della classe nell’ultimo turno ha perso soltanto l’Olbia.

I sardi, attesi al Mazza sabato 23 dicembre nell’ultima giornata di andata, forse sono gli unici a stare peggio della Spal (non hanno vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato), ma grazie ad un discreto avvio di stagione hanno comunque ancora due punti di vantaggio sulla squadra di Colucci. Va detto che nel girone B sono tante le formazioni che arrancano, tanto che paradossalmente i biancazzurri si trovano a soli sei punti di distanza dai playoff! La salvezza diretta invece è a due lunghezze. Ma è il trend della Spal che impone di non sottovalutare la situazione, oltre all’incapacità di creare il minimo grattacapo alle difese avversarie. In questo senso, le dirette concorrenti dei biancazzurri lanciano segnali opposti, se si considera che la Juventus Next Gen ha pareggiato 2-2 facendosi acciuffare all’ultimo respiro dal Pineto al termine di una gara palpitante, il Sestri Levante ha ribaltato l’Ancona (3-2) dopo essere andato al riposo con due reti di svantaggio e la Vis Pesaro ha imposto il pareggio al Perugia al Curi, ristabilendo l’equilibrio due volte dopo i gol del Grifo (2-2). Sono tutte squadre modeste, che danno però la sensazione di giocare con coraggio e determinazione. La Spal invece pare sempre accontentarsi di un punticino utile solo ad aumentare la rabbia dei tifosi.

Stefano Manfredini