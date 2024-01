Gli avversari

È un Perugia in piena emergenza quello che tra due giorni ospiterà la Spal allo stadio Curi. Il Grifo infatti non potrà contare su due centrocampisti titolari come Iannoni e Santoro, squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Ma i problemi per il Perugia non sono finiti, perché dovrebbe dare forfait pure il difensore Morichelli, mentre il leader della retroguardia Angella è in dubbio in seguito ad un problema accusato nell’ultimo turno sul campo del Pescara. Le condizioni del capitano saranno valutate tra oggi e domani, ma mister Formisano non potrà certamente schierare la migliore formazione possibile. Si tratta dell’allenatore più giovane della categoria (classe 1990) che ha preso il posto di Francesco Baldini, sollevato dall’incarico prima della sosta a causa del rendimento al di sotto delle attese del Grifo. Dopo la sconfitta rimediata al debutto col Cesena, quando era al timone della squadra da pochi giorni, il tecnico ha effettuato un buon lavoro iniziando il girone di ritorno con due vittorie contro Lucchese e Pescara.

La società umbra gli chiederà di chiudere la regular season tra il secondo e il terzo posto, e poi giocarsela ai playoff.

La formazione da opporre alla Spal? Le opzioni tattiche sono due: 3-5-2 oppure 3-4-1-2, con Matos alle spalle del tandem composto dal nuovo acquisto Sylla (ex Vis Pesaro) e Seghetti. In difesa invece potrebbe toccare a Lewis, Angella (o Vulikic) e Dell’Orco, mentre a centrocampo spazio a Paz, Cancellieri, Kouan e Torrasi.

TIFOSI. Nei giorni scorsi presso la Camera dei Deputati si è svolto l’incontro ‘Calcio e Famiglia – Il prezzo di una passione’, organizzato in collaborazione con la Fissc, Federazione italiana sostenitori squadre calcio. Era presente anche la delegata Valentina Ferozzi, presidente del centro coordinamento Spal Club, nell’ambito di una giornata per certi versi storica perché mai in precedenza un’associazione di tifosi era stata ricevuta in Parlamento.