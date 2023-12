Gli avversari. Gubbio all’ottavo posto. In casa non ha mai perso

Dopo il quinto posto centrato la scorsa stagione, nel corso dell’estate il Gubbio ha alzato l’asticella chiedendo a mister Braglia di migliorare quella posizione. Oggi i rossoblù invece occupano l’ottavo posto a braccetto con Pontedera e Ancona, e anche se può sembrare strano i tifosi eugubini non sono per nulla soddisfatti del rendimento della squadra. Il tecnico non è in discussione, ma il Gubbio non gioca bene e la sconfitta rimediata nell’ultimo turno sul campo della Torres (3-1 il punteggio, con gli umbri che hanno accorciato le distanze soltanto a tempo scaduto) ha evidenziato una differenza enorme tra la squadra di Braglia e la prima della classe. Circola delusione e malcontento intorno al Gubbio, che attende la Spal per una sorta di prova del nove per capire davvero quanto vale la squadra. A parte Chierico che ha rimediato un infortunio al ginocchio, l’allenatore dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione.

Il ko di Sassari ha lasciato talmente tante scorie da indurre mister Braglia a cambiare assetto. Si parla infatti con insistenza di un Gubbio con la difesa a quattro, e più in particolare schierato col 4-2-3-1 con Spina, Bulevardi e Di Massimo alle spalle di Udoh. Anche se non è da escludere la carta Di Gianni, attaccante classe 2006 che ha realizzato la prima rete da professionista domenica scorsa in Sardegna. A prescindere dall’andamento altalenante dei rossoblù, la Spal dovrà tenere in considerazione l’effetto Barbetti, lo stadio che per il Gubbio è un vero e proprio talismano.

Davanti al proprio pubblico infatti i rossoblù hanno conquistato 16 punti in otto giornate, frutto di quattro vittorie e altrettanti pareggi. È in trasferta che invece la squadra di Braglia arranca (quattro punti in sette giornate come i biancazzurri), quindi anche in Umbria la strada per Antenucci e compagni sarà in salita.

