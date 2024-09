Gli avversari. Serpini torna a Ferrara: "Una sfida affascinante»

È una partita speciale per Cristian Serpini (foto), allenatore del Carpi che nella stagione 2020-21 ha guidato la Spal Under 17, della quale peraltro facevano parte sia Contiliano che Puletto che nel corso dell’estate ha voluto fortemente con sé e oggi torneranno allo stadio Mazza da avversari. "Mi aspetto una partita bella, affascinante, con una cornice di pubblico da grandi occasioni da ambo le parti – commenta il tecnico dei biancorossi –. Affrontiamo una squadra forte che ambisce alle prime posizioni della classifica, nonostante sia partita in modo altalenante: cercheremo di essere il più competitivi possibile. Il nostro approccio alla gara rimane lo stesso: vogliamo fare la partita, cercando di avere la palla di più rispetto agli avversari e provando a riconquistarla ferocemente quando non ne saremo in possesso. Mi dispiace affrontare questa partita con parecchie defezioni: non per la Spal ma perché abbiamo tre partite in una settimana. In ogni caso, sono certo che chi verrà chiamato in causa darà il massimo. Saranno out Panelli, Calanca, Mandelli e Figoli con un grandissimo punto interrogativo, sperando che Sereni si riprenda e possa partire dalla panchina".