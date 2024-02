Gli avversari. Spal, c’è chi sta peggio: la Recanatese non vince da tre mesi

Poche squadre attraversano un momento più negativo della Spal, ma da quasi tre mesi la Recanatese è nettamente la formazione più in difficoltà del campionato. Basti pensare che l’ultima vittoria dei marchigiani risale al 12 novembre (4-1 contro l’Olbia). In quella fase la squadra di Pagliari occupava il sesto posto in classifica, ma più in generale è rimasta in piena zona playoff per 12 giornate consecutive dando la sensazione che centrare l’obiettivo salvezza rappresentasse quasi una formalità. Improvvisamente invece i giallorossi hanno cominciato a perdere terreno, collezionando sconfitte e prestazioni via via sempre più preoccupanti. Il bilancio degli ultimi 11 turni parla chiaro: tre pareggi e otto sconfitte, un ruolino di marcia che nel periodo in questione non ha eguali (solo l’Olbia si avvicina, con cinque punti all’attivo). Ma qual è la vera Recanatese? Il rendimento da zona playoff della prima fase di campionato non è nelle corde nei marchigiani, che non sono però nemmeno la formazione materasso vista negli ultimi mesi.

La squadra di Pagliari però è entrata in un tunnel dal quale non riesce ad uscire, e la Spal ha il dovere di approfittarne. La gara disputata domenica scorsa in casa col Pontedera è lo specchio del momento che stanno vivendo i giallorossi: a Recanati è finita 4-5, coi toscani che hanno approfittato di una difesa allo sbando, non a caso la più battuta del girone B con 42 reti al passivo (13 più della Spal). Va detto però che in fase offensiva le cose invece funzionano piuttosto bene, se si considera che soltanto quattro squadre hanno segnato più della Recanatese (33 gol all’attivo, +14 rispetto ai biancazzurri).

E domani contro la Spal rientrerà dalla squalifica capitan Sbaffo, autore di tre gol nelle ultime quattro partite che ha disputato e vero e proprio leader della squadra. La Recanatese quindi appare in caduta libera, ma mister Di Carlo ha imparato sulla propria pelle che i marchigiani devono essere presi con le molle. Per questo il tecnico ciociaro sta preparando la gara con la massima concentrazione, consapevole che la rimonta della Spal passa proprio per una vittoria nel match con la Recanatese.

