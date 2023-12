"Ho lavorato per mesi aspettando un contratto. Bassoli, da svincolato a titolare: "Ora serve un bel girone di ritorno»

Da quando è stato tesserato ad inizio novembre, Alessandro Bassoli ha giocato dal primo minuto tutte le gare ufficiali della squadra di Colucci. "Era tanto tempo che aspettavo questo gol – confessa l’ex difensore del Pordenone, pescato in autunno nella lista degli svincolati –. Ci avevo già provato, senza riuscirci. Stavolta è andata bene, ma la mia felicità deriva soprattutto dalla vittoria che abbiamo conquistato, per quanto mi riguarda la prima in assoluto da quando sono arrivato a Ferrara! Il mio approccio? Pensavo che il mio inserimento avvenisse in maniera graduale, invece mi sono fatto trovare pronto e nonostante non me l’aspettassi assolutamente mister Colucci mi ha fatto giocare tutte le partite. In estate ho fatto dei grossi sacrifici: ero senza contratto, ma ho lavorato sodo aspettando una chiamata che a novembre è arrivata. E adesso sono felice di aver lavorato in quel modo. Il gruppo? Ora che è arrivata sono convinto che ci darà la spinta per il girone di ritorno".

