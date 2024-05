I playoff di serie C vedono avanzare anche Pescara e Juventus Next Gen. Colpo Rimini in casa del Gubbio

Come sono andate le gare del primo turno di playoff di serie C? Solo in un caso è saltato il fattore campo, ed è accaduto proprio in una sfida tra due squadre del girone B. Il Rimini infatti ha sbancato Gubbio con una rete di Cernigoi (nella foto) nel finale, qualificandosi al secondo turno dove incrocerà il Perugia. Curiosamente, la partita tra Gubbio e Rimini si era giocata allo stadio Barbetti pure nell’ultima giornata di regular season, e in quella circostanza gli umbri avevano vinto con un netto 4-0. Nelle altre due gare tra formazioni del girone B, l’hanno spuntata Juventus Next Gen e Pescara. I bianconeri hanno superato con secco 2-0 l’Arezzo con gol di Savona su rigore e Damiani. Il Delfino invece ha pareggiato per 2-2 contro il Pontedera, ma grazie al migliore piazzamento ottenuto al termine del campionato ha staccato il pass per il turno successivo.

Ecco il programma del secondo turno, le cui gare si disputeranno domani alle 20,30: Atalanta Under 23-Legnago, Triestina-Giana, Perugia-Rimini, Pescara-Juventus Next Gen (ore 21), Casertana-Cerignola, Taranto-Picerno.