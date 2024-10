I precedenti. Abruzzesi davanti, ma non nelle ultime stagioni

Sono 21 i precedenti tra Spal e Pescara, 20 in campionato (soprattutto in serie B) e uno in Coppa Italia nella stagione 1981-82. Il Delfino ha vinto nove volte contro le sei del club di via Copparo, mentre in sei occasioni il confronto è terminato in parità. I precedenti quindi sorridono al Pescara, che fino a quattro anni fa comandava in maniera molto più netta. Negli ultimi quattro scontri diretti infatti la Spal ha vinto tre volte: due nel campionato di serie B 2020-21 (2-0 al Mazza e 0-1 all’Adriatico) e una la scorsa stagione (1-2 all’Adriatico). L’ultimo confronto diretto disputato nell’impianto di corso Piave però ha premiato il Pescara, che si è imposto 1-2 rovinando il debutto sulla panchina di mister Colucci. Nella gara di ritorno poi la Spal si è presa la rivincita, sbancando l’Adriatico con lo stesso punteggio: 1-2 con reti di Antenucci e Maistro, con mister Di Carlo che ha festeggiato la seconda vittoria di fila dopo il ritorno sulla panchina. L’ultimo successo spallino al Mazza contro il Delfino invece è datato 21 novembre 2020, quando in un momento storico condizionato dalla pandemia la squadra di Marino superò il Pescara di mister Oddo con un secco 2-0 con gol di Salamon e Sebastiano Esposito. Nel girone di ritorno di quel campionato una Spal in chiara flessione riuscì a imporsi a Pescara (0-1) con un rigore di Valoti, concesso per atterramento di Mora. Due settimane dopo Marino venne esonerato, ma la Spal non riuscì comunque a centrare i playoff (nella foto Baldini).

s.m.