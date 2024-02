I Precedenti. Solo tre incontri giocati nel passato

In passato Fermana e Spal si sono incrociate appena tre volte. L’ultimo precedente naturalmente è relativo al match di andata di questa stagione, lo scialbo 0-0 maturato al Mazza. Ma quella coi marchigiani è stata una gara povera di reti anche nel campionato di serie C1 2004-05, quando a Fermo finì 0-0 e a Ferrara 1-0 per la Spal che in quella stagione era guidata da Massimiliano Allegri. I biancazzurri la spuntarono con un gol di Altobelli, che quindi risulta l’unico marcatore dei tre incontri tra le due squadre, con un bilancio di una vittoria della Spal e due pareggi. Stavolta sul campo della Fermana come finirà?