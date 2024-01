I precedenti. Un successo col Grifo che manca dal 2017

Sono 20 i precedenti tra Perugia e Spal, con un bilancio leggermente favorevole ai biancazzurri, che hanno fatto bottino pieno otto volte contro le sei del Grifo. Sei volte invece i confronti sono terminati in parità. Sono numeri che certificano un sostanziale equilibrio, soprattutto negli ultimi anni. Le due squadre non si sono incrociate a lungo, per la precisione dal 1982 al 2016, l’anno che ha rappresentato il ritorno della Spal nel calcio che conta. E curiosamente l’ultima vittoria dei biancazzurri contro il Grifo risale proprio a quella stagione, quando il 25 febbraio 2017 la squadra di Semplici superò il Perugia per 2-0 al Mazza, con reti di Floccari (nella foto) e Schiattarella in una delle tappe principali verso la serie A. Sono passati quasi sette anni da quel giorno, e la Spal non ha più vinto (tre pareggi e due sconfitte il bilancio negli scontri diretti disputati nelle ultime stagioni). Un successo dei biancazzurri sul campo del Perugia invece manca da quasi 50 anni! Precisamente dal 9 marzo 1975, quando la Spal si impose calando il tris nella tana del Grifo (1-3 con gol di Pezzato, Pelliccia e Paina). Infine, l’ultimo incrocio riserva un ricordo particolarmente amaro per i biancazzurri, che lo scorso 15 settembre hanno rimediato la prima sconfitta stagionale al Mazza proprio contro il Perugia. Dopo la rete illusoria del vantaggio firmata da Valentini, il Grifo ha prima pareggiato con Iannoni e poi messo la freccia con Vazquez, mettendo a nudo le prime crepe della squadra fin lì con mister Di Carlo.

s.m.