I precedenti. Una vittoria che manca da ventidue anni

Negli ultimi 20 anni Spal e Arezzo si sono incrociate soltanto tre volte: quattro mesi fa sul campo degli amaranto e nella doppia sfida della stagione 2015-16 (in serie C come oggi). L’ultimo scontro diretto disputato al Mazza tra le due squadre risale al 23 aprile 2016, una data non proprio banale per i tifosi biancazzurri.

Il giorno di San Giorgio di otto anni fa infatti la Spal tornò ufficialmente in serie B dopo 23 anni di purgatorio. Quel giorno al Mazza – davanti a 9mila spettatori entusiasti – alla squadra di Semplici bastò un pareggio per 1-1 contro l’Arezzo per staccare matematicamente il pass per la cadetteria. Fu una giornata indimenticabile, e pazienza se l’apertura straordinaria della gradinata – ancora senza copertura – fu condizionata da un’acquazzone.

La Spal sbloccò immediatamente il risultato con una rete di Zigoni sotto la curva Ovest, poi nella ripresa l’Arezzo pareggiò i conti con Defendi e alla fine le squadre decisero di non farsi male. Il resto è storia, con una festa indimenticabile fino a notte fonda per le strade del centro, brindando al ritorno in una categoria che per tanti anni aveva rappresentato il sogno di ogni tifoso spallino.

Allargando lo sguardo ai precedenti tra le due squadre, il bilancio è leggermente favorevole alla Spal (nove vittorie, 10 pareggi e sette sconfitte).

Ma balza immediatamente agli occhi un dato: la Spal non batte l’Arezzo da oltre 22 anni e al Mazza non supera gli amaranto da quasi 23 anni e mezzo.

L’ultimo successo biancazzurro infatti risale al 23 dicembre 2001 (1-2 ad Arezzo con reti di Pellissier e Botteghi, con mister Perinelli sulla panchina).

L’ultima vittoria in casa invece è datata 1 ottobre 2000 (2-1 con gol di Bruno e Cancellato, con mister Scanziani sulla panchina).

L’ultima volta in cui la Spal si è imposta sull’Arezzo sia all’andata che al ritorno risale invece ad un altro campionato particolarmente caro ai supporters biancazzurri, quello di serie C1 1991-92.

In quella stagione Brescia e compagni a Ferrara la spuntarono con un pirotecnico 3-2 (doppietta di Bottazzi e gol di Mezzini) e ad Arezzo di misura (0-1 con rete di Mezzini) in una tappa importante verso la promozione in serie B.

Negli ultimi 22 anni invece il bilancio è impietoso: due vittorie dell’Arezzo e sei pareggi su otto incontri totali. Un’astinenza che va assolutamente interrotta prima possibile, magari domani sera nell’anticipo del Mazza.

