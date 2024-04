I risultati dei recuperi. L’Olbia crolla a Rimini: resta a -12. Finisse oggi, niente playout

Pericolo scampato. L’Olbia è uscita con le ossa rotte dal recupero di Rimini, dove i sardi sono stati letteralmente travolti. È finita addirittura 5-0 per i romagnoli, che hanno agganciato il treno playoff. Quello che più conta per la Spal però è che l’Olbia sia rimasta a bocca asciutta, restando in fondo alla classifica in compagnia della Fermana a -12 dalla squadra di Di Carlo. Se il campionato finisse oggi le ultime due della classe finirebbero direttamente in serie D, mentre l’Ancona – quintultima in classifica a -2 dalla Spal – si salverebbe senza dover disputare i playout. Ma alla fine della regular season mancano ancora quattro giornate. E l’Olbia non getta la spugna, tanto che ieri la società sarda ha deciso di cambiare nuovamente allenatore, esonerando Gaburro e affidando la panchina a Biagioni, che guidava la selezione Primavera. Intanto, Antenucci e compagni proseguono la preparazione in vista del match col Gubbio. Poche le novità dal centro sportivo Fabbri, dove Peda si è allenato regolarmente, mentre per Carraro e Siligardi una decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani. Domenica prossima al Mazza ci saranno oltre 400 piccoli tifosi in più a sostenere i biancazzurri. Già, perché si profila una giornata speciale per le società affiliate facenti parte del progetto ‘We Love Spal’ che dopo la premiazione avvenuta nell’intervallo di Spal-Virtus Entella tornano protagoniste sul terreno del Mazza. In occasione della partita contro la squadra di Braglia, in programma domenica alle 18,30, infatti più di 400 bambini dei club affiliati del territorio (Copparo 2015, La Vittoriosa, Masi Torello Voghiera, Stientese, Olimpia Quartesana, Jolanda Calcio, Putinati, Fiessese, Sporting Terre del Reno, Canalbianco e Acli San Luca) affolleranno la gradinata. E tra maggio e giugno si svolgeranno la sesta edizione del torneo Spal Cup e un’altra manifestazione sul manto erboso dello stadio.