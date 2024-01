I tifosi si mobilitano per la prima trasferta dell’anno. Scattata la prevendita per Pesaro I tifosi della Spal possono acquistare i biglietti per la trasferta a Pesaro, con prezzi da 14 a 1 euro. La prevendita scatterà stamattina alle 10 e terminerà venerdì alle 19. Non sarà possibile acquistare il giorno della partita.