I tre allenamenti di questa settimana si terranno tutti a porte aperte. Ultime sedute di allenamento. Giovedì il rompete le righe

È fissato per giovedì prossimo il ‘rompete le righe’ della squadra di Di Carlo, che dopo la bella vittoria ottenuta sabato scorso nel test effettuato allo stadio Euganeo contro il Padova si ritroverà oggi pomeriggio al centro sportivo Fabbri per la ripresa degli allenamenti. Sono tre le sedute settimanali fissate dallo staff tecnico, le ultime di una stagione che in casa Spal era iniziata con grandi aspettative ed è terminata con un sospiro di sollievo. I tre allenamenti di questa settimana (oggi alle 15, domani e giovedì alle 10,30) si svolgeranno a porte aperte, con tifosi ed appassionati che potranno accedere al centro sportivo di via Copparo a partire da pochi minuti prima dell’inizio della seduta.

ACCADEMIA SPAL. La squadra di Leo Rossi ha perso piuttosto nettamente in casa contro la corazzata Venezia, seconda in classifica. A Vigarano Mainarda è finita 0-4, un ko indolore per le biancazzurre che attendono soltanto di festeggiare la salvezza matematica. Il Venezia è passato in vantaggio al 21’ con Willis e ha raddoppiato in apertura di secondo tempo con Gismann. Al 62’ Willis ha firmato la doppietta personale con una conclusione sporca in area di rigore, infine all’88’ Airola ha chiuso i conti con un mancino dalla distanza all’incrocio dei pali. Nelle ultime tre giornate le biancazzurre affronteranno Condor Treviso, Chieti e Perugia, con la possibilità di risalire ulteriormente la graduatoria e magari centrare il decimo posto.