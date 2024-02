Il cammino della prossima avversaria

Analizzato alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, il pareggio ottenuto – tra mille rimpianti – con l’Arezzo ha consentito alla Spal di guadagnare terreno sulle tre squadre che la precedono. Più in generale, tra le ultime otto in classifica, solo la Recanatese ha fatto bottino pieno (contro la Vis Pesaro, e ora è a -2 dalla squadra di Di Carlo), mentre Spal e Fermana hanno pareggiato. Tutte le altre sono rimaste a bocca asciutta, a partire dal Sestri Levante che nel posticipo della ventottesima giornata è stato travolto 5-1 sul campo della Carrarese.

Quella disputata allo stadio dei Marmi era una gara particolarmente attesa dalla Spal, che rischiava di partire per Vercelli – dove domenica prossima si disputerà lo scontro diretto a porte chiuse – a -2 dai liguri. Invece, la Carrarese ha confezionato il miglior regalo possibile ai biancazzurri, lasciando il Sestri Levante a -1 da Antenucci e compagni. Niente sorpasso della squadra di Barilari, che ha sbloccato il risultato dopo una manciata di minuti con un calcio di rigore di Pane per poi subire la rimonta irresistibile dei padroni di casa che hanno ribaltato la situazione già al 18’ e poi nella ripresa hanno dilagato sfruttando anche la superiorità numerica per l’espulsione di Podda.

Ma qual è ora la classifica del girone B di serie C? A 10 giornate dalla fine della regular season la Spal è quintultima a +1 sul Sestri Levante, +2 sulla Recanatese, +8 sull’Olbia e +10 sulla Fermana. La salvezza diretta quindi è ad un passo, perché la squadra di Di Carlo è a -1 dall’Ancona, -3 da Lucchese e Vis Pesaro. Per la cronaca, oltre a Sestri Levante-Spal il prossimo turno propone diverse gare interessanti. Per esempio Fermana-Olbia, una sorta di spareggio per evitare l’ultimo posto.

L’Ancona invece farà visita all’Arezzo, la Vis Pesaro ospiterà il Pontedera e la Lucchese affronterà in casa il Rimini.