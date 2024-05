Il centrocampista del Liechtenstein e il difensore polacco (che tornerà a Palermo) sono stati convocati. Buchel e Peda, spallini in nazionale

Le convocazioni nelle varie nazionali dei giocatori della Spal non sono più numerose come qualche anno fa, ma qualcuna continua ad arrivare con regolarità. È il caso di Marcel Buchel (nella foto) e Patryk Peda, anche se quest’ultimo si appresta a salutare il club biancazzurro per trasferirsi al Palermo (questa stagione è rimasto a Ferrara in prestito) dopo tanti campionati tra settore giovanile e prima squadra. Buchel è stato convocato dalla Nazionale del Liechtenstein, selezionato dal commissario tecnico Funfstuck per il raduno che prenderà il via venerdì prossimo. La Nazionale rossoblù è attesa da due partite amichevoli contro Albania e Romania in programma rispettivamente lunedì 3 e venerdì 7 giugno. Peda invece è stato convocato dalla Polonia Under 21. Il difensore classe 2002 prenderà parte al raduno in programma da martedì prossimo a domenica 2 giugno agli ordini del commissario tecnico Majewski. Durante questo periodo la Nazionale polacca Under 21 sosterrà anche un test amichevole contro la Macedonia del Nord Under 21, in programma sabato prossimo a Radom.