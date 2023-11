Il dg di taranto. "Il mercato? Si valuta assieme a Tacopina»

Corrado Di Taranto conferma l’arrivo in città del presidente Tacopina all’inizio della prossima settimana, ma sul mercato il dg preferisce non alimentare troppe aspettative: "Sono contento che il presidente presto torni a Ferrara, dove lo attenderà un’agenda di impegni lunga e complessa – commenta ai microfoni di Telestense –. Ci saranno delle problematiche da discutere, ma daremo il massimo per trasmettere positività. Errori ne sono stati commessi, però possiamo ancora disputare un buon campionato. Il mercato? Mi confronto quotidianamente con Tacopina e il direttore tecnico Fusco, però penso che la città non abbia bisogno di proclami ma di fatti concreti, quindi aspettiamo il presidente e insieme decideremo".