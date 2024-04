Il difensore è stato un punto fermo: "Ho il contratto in scadenza, mi sono trovato bene con tutti». Valentini: "Mi piacerebbe restare»

Il futuro a Ferrara? Chissà. Nei giorni scorsi ai microfoni di Telestense ne ha parlato Nahuel Valentini, facendo il bilancio della stagione ormai all’epilogo.

Il difensore goleador è stato uno dei protagonisti in positivo della stagione spallina ed è sicuramente tra coloro che la Spal deve cercare di confermare, senza se e senza ma. Parole ricambiate anche dallo stesso giocatore alcuni giorni fa in tv.

"A Ferrara non sembra di stare in C, attaccare sotto la Curva Ovest fa tutta la differenza – ha detto Valentini –. Il mio contratto è in scadenza ma mi piacerebbe tantissimo rimanere. Mi sono trovato bene con tutti i compagni in difesa e penso che la società debba ripartire dal senso di appartenenza, perché la gente me l’ha fatto sentire ogni giorno. E’ vero che la Spal deve ambire a qualcosa di più, ma siamo contenti per la salvezza e ci teniamo stretto questo traguardo. Sicuramente non pensavamo in estate di trovarci in questa posizione di classifica, poi però quando nascono annate così, si rischiano di fare brutte figure. Penso alla Triestina dell’anno scorso ad esempio: può succedere, ci sono tanti fattori in ballo di cui tenere conto".