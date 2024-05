Il difensore era considerato un punto fermo e il prossimo potrebbe essere Valentini. La firma di Bassoli, che prolunga fino al 2025

La Spal ha prolungato il contratto di Alessandro Bassoli fino al 30 giugno 2025. Anche la prossima stagione quindi il difensore classe 1990 indosserà la maglia biancazzurra, il giusto premio per un giocatore arrivato tra le perplessità generali e capace di ritagliarsi immediatamente un ruolo da protagonista nella squadra in quel momento guidata da Colucci. Già, perché Bassoli è sbarcato in via Copparo a metà novembre, pescato nella lista degli svincolati per far fronte agli infortuni. Diventando subito titolare inamovibile della retroguardia, e risultando spesso tra i migliori. Curiosamente Bassoli si è infortunato (lesione al menisco) subito prima del ritorno di mister Di Carlo, che di fatto non ha mai potuto impiegarlo. La professionalità dell’ex difensore del Pordenone però non è mai stata in discussione, e la Spal ha gettato per tempo le basi per il prolungamento di un contratto che sarebbe scaduto alla fine di questa stagione. A questo punto ci si aspetta un ulteriore rinnovo di contratto imminente, sempre in difesa. E’ Nahuel Valentini, che a settembre compirà 36 anni, ma con tutta probabilità disputerà un’altra stagione in biancazzurro.