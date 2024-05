Il difensore fresco di rinnovo: "A luglio sarò al 100% della forma». Bassoli: "Felicissimo di rimanere. Nascerà un gruppo importante»

La Spal continua a pensare ai giovani del territorio e lo fa con un’iniziativa legata a dei camp di alta specializzazione sviluppati dal settore giovanile. ‘Spal Summer Season’ è un nuovo progetto che prevede alcune settimane di allenamenti specifici al centro sportivo di via Copparo per ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni insieme allo staff tecnico e medico biancazzurro: un’ulteriore opportunità per i giovani e le famiglie, dunque, oltre ai tradizionali Spal Camp riservati alla fascia d’età 5-12 anni.

Nello specifico, si tratta di un lavoro di ‘off-season’, come viene chiamato in gergo, ovvero di mantenimento della condizione fisica anche nei mesi estivi: "E’ una richiesta che ci è arrivata direttamente dai ragazzi – spiega il responsabile del settore giovanile Massimiliano De Gregorio –, per aiutarli a prepararsi al meglio in vista della prossima stagione abbiamo ideato questo concept, soprattutto in ottica di prevenzione degli infortuni e del lavoro individuale.

Si inizierà con alcuni test che i ragazzi affronteranno il primo giorno di lavoro, poi verrà pianificata una scheda per ognuno di loro: una parte dell’attività verrà svolta in palestra, l’altra direttamente sul campo.

Gli atleti saranno seguiti dai nostri tecnici dell’attività agonistica, dall’under 17 fino all’under 14, e naturalmente saremo organizzati anche per quel che riguarda l’area dei portieri: l’obiettivo è quello di migliorarli singolarmente, sia sul piano fisico che su quello tecnico".

Il progetto, che prenderà il via il prossimo 17 giugno, sarà aperto anche alle ragazze: la vera novità starà negli allenamenti mattutini, approfittando della pausa scolastica.

"Per un atleta è molto importante presentarsi al via della stagione con un ottimo livello di preparazione fisica – le parole del difensore spallino Alessandro Bassoli, fresco di rinnovo contrattuale in biancazzurro fino al 2025 –, si guadagna tempo e ci si approccia ai primi giorni di lavoro con la squadra nel migliore dei modi.

E’ un progetto in cui si ha la possibilità di sviluppare la propria crescita individuale, da un po’ di tempo ne usufruiamo anche noi calciatori più esperti.

Il mio rinnovo? Sono felicissimo di restare qui, mi fa piacere che anche i tifosi lo apprezzino. Ci ho messo tanto impegno per raggiungere questo livello, l’infortunio è alle spalle e sto lavorando forte per presentarmi a luglio al cento per cento per la prossima stagione.

Ho parlato con la società, l’intenzione è quella di costruire una squadra per fare un buon campionato: sarei felice di ripartire assieme a Valentini come compagno di reparto".

Jacopo Cavallini