Il ds aveva lasciato la Spal a novembre: "Al momento non mi hanno corrisposto ciò che era pattuito». Tra Righi e la Nocerina è già finita

L’avventura di Emanuele Righi (nella foto) alla Nocerina è durata appena una manciata di mesi. Il dirigente aveva lasciato la Spal lo scorso novembre dopo aver ricoperto l’incarico di direttore sportivo dall’inizio della stagione proprio per accasarsi nella società rossonera in serie D. Dopo aver risolto il contratto che lo legava al club di via Copparo, il direttore sportivo bolognese ha cominciato a lavorare a pieno regime dietro la scrivania della Nocerina, dalla quale però si è già dimesso: "Sono arrivato a Nocera dalla Spal in Lega Pro, dove ho risolto un contratto perché mi è stato proposto un accordo vantaggioso di un anno e mezzo – ha raccontato a Tuttomercato24.com –. Poco dopo tra i sei soci c’è stato un cambio di figure e responsabilità di gestione. Dopo aver fatto il mercato in totale autonomia, sono iniziati problemi tipici di quando chi gestisce non ti ha scelto. Solo che si è un po’ esagerato, perché al momento non mi è stato corrisposto ciò che si è pattuito. Ho quattro figli e posso accettare qualche ritardo, ma non posso permettermi di rimetterci, quindi ho deciso di fermarmi".