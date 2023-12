Il ds avversario: "Non mi faccio condizionare dalle critiche che stanno piovendo sui biancazzurri e so che sarà durissima». L’ex Superbi: "Entella altalenante ma in crescita. Mi aspetto una Spal che trascinerà il Mazza»

Nell’ipotetica griglia di partenza che viene stilata prima di ogni campionato, la Virtus Entella figurava nelle primissime posizione. Tra le squadre che puntavano alla promozione diretta in serie B. Proprio come la Spal invece, la squadra di Chiavari sta facendo i conti con una realtà completamente diversa, anche se grazie a qualche successo è riuscita ad uscire dalla zona playout. E dovendo recuperare anche una partita è prevedibile che la Virtus Entella nel girone di ritorno potrà ambire quantomeno ad un posto in zona playoff. Per il momento però i liguri hanno appena tre punti di vantaggio sulla Spal, che con una vittoria li aggancerebbe a 17 punti.

"In estate tutti avrebbero pensato di vedere sia Entella che Spal in ben altre posizioni di classifica – ammette il direttore sportivo Matteo Superbi ai microfoni di Telestense –. Il campionato è ancora lungo e il tempo per recuperare non manca, ma è chiaro che la situazione è diversa da quella che si prospettava: il nostro percorso ha senza dubbio delle analogie con quello della Spal. Eravamo partiti con lo stesso allenatore e sistema di gioco della scorsa stagione, quando avevamo fatto un girone di ritorno strepitoso. Dopo la sconfitta col Sestri Levante nel derby però, abbiamo cambiato allenatore affidandoci a Gallo. Il cammino è stato altalenante, ma abbiamo vinto qualche gara uscendo dalla zona playout. Mi piace sottolineare la bella vittoria ottenuta a Pontedera, che è un campo difficile, mentre nell’ultimo turno col Pescara abbiamo rimediato una sconfitta assolutamente immeritata se si considera che anche il pareggio ci stava stretto: spero che la lezione ci sia servita. Abbiamo subito tanti gol, e per una serie di vicissitudini stiamo segnando poco: ci mancano un po’ di gol che erano preventivabili, e mi auguro che i nostri attaccanti possano sbloccarsi e dare una svolta al proprio campionato.

Tatticamente abbiamo giocato prima con la difesa a quattro poi a cinque, ma l’allenatore non ha uno schema predefinito e non so come giocheremo a Ferrara. Mi aspetto una gara difficile, non mi faccio abbindolare dalle critiche che stanno piovendo sulla Spal, che possiede giocatori di valore e sarà trascinata dai tifosi del Mazza. Per quanto ci riguarda, spero che la squadra riesca a trasformare la delusione del match col Pescara in rabbia agonistica".

s.m.