Il ds Casella ha fatto il punto sul mercato: "La situazione La Mantia si è sbloccata solo all’ultimo e questo ha complicato molte cose». "Su Zilli tempi stretti, ma valuteremo in futuro»

A margine della presentazione del nuovo laterale mancino Mignanelli, il direttore sportivo Alex Casella ha commentato lo stato dell’arte del mercato spallino, dopo le firme degli svincolati Polito ed El Kaddouri, e quella sempre più vicina di Bidaoui.

Un misto tra soddisfazione e rammarico per un paio di trattative sfumate nelle ultime ore della sessione estiva: "Nel complesso ritengo che abbiamo fatto un mercato importante, tra entrate ed uscite c’è stato parecchio lavoro da fare e la rosa è cambiata tanto.

Ora dobbiamo aspettare che alcune cose si sistemino e il gruppo si amalgami nella maniera giusta. Stiamo valutando altre cose, tra cui la definizione dell’affare Bidaoui: lui è un esterno d’attacco che predilige partire da sinistra piuttosto che da destra.

El Kaddouri, invece, è una mezzala di centrocampo che ha grandissima qualità, struttura e passo, può giocare anche da vertice alto in un centrocampo a tre". Casella torna poi sui mancati arrivi di Piovanello e Zilli, non escludendo un possibile ritorno di fiamma nel mercato di gennaio: "È mancato il tempo per definire gli affari, siamo riusciti a sbloccare la situazione La Mantia soltanto nelle ultime ore, e questo ci ha un po’ complicato i piani. Nel mercato ci sono sempre tante operazioni che si accendono e poi svaniscono, è inutile pensare a quello che non è stato.

Su Zilli (foto) abbiamo perso un po’ di tempo nel definire il prestito, il diritto di riscatto e le percentuali, ma il ragazzo era molto contento di tornare a Ferrara e per questo valuteremo eventuali sviluppi futuri in seguito".

Parole che sembrano lasciare intuire un accordo verbale di massima sia col ragazzo che col Cosenza per un nuovo affondo spallino nella finestra invernale, sempre che non si trovi un’ulteriore opportunità per un centravanti in queste ore.

