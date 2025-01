Il ds casella ha tagliato, ma le spese restano alte. Monte ingaggi in diminuzione anno dopo anno. Ma quello spallino resta il più alto del girone B

Come ogni stagione, alla fine dell’anno solare è stata diffusa la classifica del monte ingaggi della serie C. Si tratta di una graduatoria che comprende gli stipendi fissi dei giocatori, ma anche premi individuali e bonus promozione, tutto al lordo. Tecnicamente quindi le cifre sono più basse di quelle riportate, ma si tratta comunque di numeri che danno una indicazione sulle forze in campo in Lega Pro. Sono escluse dall’analisi le tre seconde squadre dei club di serie A: Atalanta Under 23, Milan Futuro e Juventus Next Gen. Peraltro, Francesco Camarda del Milan Futuro risulta l’atleta più pagato in assoluto della categoria con un ingaggio di 800mila euro.

Su 57 società finite sotto la lente di ingrandimento, la Spal occupa il sesto posto con 6,5 milioni. A tal proposito, vale la pena effettuare qualche considerazione, sia in positivo che in negativo. Il club di via Copparo è quello che ha il monte ingaggi più alto del girone B, davanti a Ternana (6,3 milioni) e Virtus Entella (5,9 milioni) che però a differenza della squadra di Dossena stanno disputando un campionato di vertice. La Spal spende sicuramente tanto, soprattutto in funzione dei risultati che sta ottenendo. Ma è opportuno sottolineare che il direttore sportivo Casella ha dato una decisa sforbiciata rispetto alla scorsa stagione, quando la Spal figurava al terzo posto assoluto con oltre 9 milioni di euro alle spalle di Benevento (9,7 milioni) e Avellino (9,2 milioni).

Anche quest’anno è il girone C quello che spende di più per gli stipendi, occupando i primi tre gradini del podio con Catania (11,6 milioni), Avellino (10,2 milioni) e Benevento (9,7 milioni). Ecco le altre società della top 10: Triestina (7,9 milioni), Vicenza (6,8 milioni), Spal (6,5 milioni), Ternana (6,3 milioni), Virtus Entella (5,9 milioni), Crotone (4,7 milioni), Padova (4,6 milioni).