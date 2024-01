Il fratello dell’azzurro Gigio è titolare e capitano nella squadra seconda in classifica nel girone A. Donnarumma nel mirino della Spal?. Da Padova arrivano voci concrete

Antonio Donnarumma a Ferrara? A Padova non hanno dubbi: sarebbe la Spal il club a cui il suo procuratore Enzo Raiola ha fatto riferimento parlando di una società di serie C fortemente interessata al portiere. L’operazione è affascinante, perché il fratello di Gigio (estremo difensore della Nazionale italiana e del Psg) è un giocatore molto importante per la categoria, con tante presenze in serie B e qualche apparizione nel Milan. Donnarumma difende i pali del Padova da tre anni ed è il capitano della squadra di Torrente, al momento seconda in classifica nel girone A di serie C. Il problema è che è in scadenza di contratto, e non ci sarebbe alcuna trattativa in corso per rinnovarlo. Questo sta inducendo il portiere e il suo agente a guardarsi intorno, e a quanto pare la Spal avrebbe mostrato un certo interesse. Va detto però che per mille motivi l’operazione non è semplice da concretizzare, non ultimo per la presenza nella rosa di mister Colucci di ben quattro portieri. Oltre al titolare Enrico Alfonso infatti, fanno parte della batteria di estremi difensori Mattia Del Favero, Marco Meneghetti e da una manciata di giorni pure Cesare Galeotti, appena rientrato alla base dal Lumezzane. Non si può certo pensare che la Spal possa proseguire la stagione con cinque portieri, quindi prima di ingaggiarne un altro dovrà procedere con una cessione. Gli indizi portano ad una partenza di Del Favero, per il quale però al momento non si profilano proposte.