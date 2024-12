IL GIUDICE. Mano pesante su El Kaddouri, squalificato per due giornate

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di El Kaddouri (foto), squalificato per due giornate in seguito all’espulsione rimediata nel posticipo di Pontedera. A prescindere dalla sanzione, resta inspiegabile l’ingenuità commessa da un giocatore della sua esperienza. Peraltro dopo una manciata di minuti dal suo ingresso in campo, a risultato già compromesso e con una situazione di costante emergenza legata agli infortuni ben nota a tutti. Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale, il centrocampista marocchino ha "tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una rete subita, gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato". Una sciocchezza che lo costringerà a restare ai box nelle ultime due giornate del girone di andata (sabato prossimo con la Vis Pesaro e domenica 15 dicembre col Gubbio). El Kaddouri tornerà a disposizione di mister Dossena nel primo match del girone di ritorno, in programma venerdì 20 dicembre sul campo dell’Ascoli. Uno squalificato anche per la Vis Pesaro, che sabato prossimo allo stadio Mazza dovrà fare a meno della punta Cannavò. Nel frattempo, ieri la squadra di Dossena ha subito ripreso la preparazione. Del resto, è una settimana di lavoro particolarmente corta per Antenucci e compagni, con solo quattro allenamenti prima dell’incontro coi marchigiani. Da oggi a venerdì la Spal effettuerà una seduta al giorno alle 10, sempre a porte chiuse. s.m.