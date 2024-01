Il match di domani sera allo stadio Mazza. Romagnoli grandi favoriti per la promozione

Non ci sono dubbi: il Cesena è la squadra più forte del campionato. Gli indizi sul valore della squadra di mister Toscano (foto) erano chiari già ai nastri di partenza, ma dopo 20 giornate si può affermare che i bianconeri sono i grandi favoriti per la promozione diretta. Lo dicono i numeri: 49 punti in 20 giornate, con un bilancio di 15 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Curiosamente al debutto sul campo dell’Olbia. Ma non è tutto, perché i romagnoli hanno il migliore attacco (45 reti segnate, praticamente il triplo della Spal) e la miglior difesa (13 reti al passivo). Sulla carta non c’è partita, ma la realtà è che domani al Mazza può succedere di tutto e mister Toscano teme il match coi biancazzurri. Il tecnico dei bianconeri deve rinunciare allo squalificato Prestia, il leader di una difesa che potrebbe essere ridisegnata spostando Silvestri al centro, con Pieraccini e Piacentini ‘braccetti’. Mister Toscano cambierà il minimo sindacale nel suo 3-4-2-1, con Adamo, Varone (o Francesconi), De Rose e Donnarumma a centrocampo, e Corazza punta centrale. C’è maggiore incertezza sui due trequartisti, con Kargbo e Saber favoriti su Shpendi e Berti per agire tra le linee. È evidente che l’allenatore del Cesena ha la coperta lunga, con la possibilità di spostare gli equilibri anche attraverso le sostituzioni. Tanto che per non rischiare di rovinare l’armonia del gruppo, i bianconeri non hanno alcuna fretta di intervenire sul mercato.

s.m.