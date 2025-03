Il match di Pineto invece è costato un turno di stop a Fiordaliso e Zammarini. Domenica dirigerà Iacobellis. Arena e Bidaoui sono ancora fermi ai box. Paghera per la panchina, si valuta El Kaddouri

Tre giocatori squalificati e altrettanti ancora in infermeria, che con tutta probabilità domenica prossima non saranno della partita. La marcia di avvicinamento della Spal allo scontro diretto col Legnago non comincia sotto i migliori auspici. Partiamo da infortunati e acciaccati, con mister Baldini che sicuramente non avrà a disposizione il lungodegente Bidaoui. I riflettori sono però puntati innanzitutto su Arena e Paghera: il difensore non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare e se ne riparlerà per il match successivo sul campo della Torres, mentre il centrocampista sta meglio ma dopo due problemi muscolari accusati nel giro di un mese è più probabile che lo staff tecnico opti per un inserimento graduale. Magari facendolo partire dalla panchina ed eventualmente gettandolo nella mischia nella ripresa, per poi averlo a pieno regime per il rush finale del torneo. Da valutare anche la situazione di El Kaddouri, che a differenza dei giocatori appena citati è clinicamente guarito al 100%. Va considerato però che il marocchino non gioca da due mesi e trattandosi di un atleta particolarmente soggetto a infortuni allenatore e staff medico stanno impostando per lui un percorso di recupero ad hoc.

Capitolo infortunati: per l’ennesima volta, il bollettino del giudice sportivo non risparmia i giocatori della Spal. Saranno tre i biancazzurri a saltare per squalifica la gara col Legnago Salus. Galeotti sconterà la terza e ultima giornata, con la prospettiva di tornare tra i pali la partita successiva a Sassari. Il match di Pineto invece è costato un turno di stop a Fiordaliso e Zammarini. Il difensore è stato espulso per doppia ammonizione, mentre il centrocampista ha rimediato il quinto cartellino giallo dall’inizio del campionato che fa scattare in automatico una giornata di squalifica.

Nel frattempo, per dirigere l’incontro dello stadio Mazza è stato designato Gioele Iacobellis della sezione di Pisa. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Pierpaolo Carella di L’Aquila, mentre il quarto ufficiale sarà Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

s.m.