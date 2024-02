Il messaggio dei supporter dopo la vittoria di Pescara. Domenica a Fermo saranno in tanti. La Curva: "Prendiamoci la salvezza»

Allo stadio Adriatico erano 55 i fedelissimi spallini che hanno festeggiato il successo della squadra di Di Carlo, il secondo in trasferta dall’inizio della stagione dopo quello ottenuto quasi cinque mesi fa ad Alessandria contro la Juventus Next Gen.

Una vittoria speciale, che il gruppo Curva Ovest ha celebrato anche attraverso un post significativo: "Credeteci e troverete sempre le nostre braccia pronte a sospingervi! Andiamo a prenderci questa salvezza insieme, noi ci crediamo!". C’è da scommettere che domenica a Fermo i supporters biancazzurri saranno molti di più. A questo proposito, ieri è scattata la prevendita per il settore curva Est ospiti dello stadio Recchioni, in vista del match salvezza con la Fermana che si disputerà domenica alle 14. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo unico di 12,60 euro. I tifosi biancazzurri potranno acquistare i tagliandi fino alle 19 di domani.

Il prossimo incontro casalingo invece è in agenda venerdì prossimo alle 20,45 al Mazza contro l’Arezzo.