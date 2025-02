Il paradosso è che nonostante un seguito così importante, la Spal in casa non vinca da tre mesi. Al Mazza pubblico record: 5.500

Il paradosso del Mazza: la Spal non vince in casa da tre mesi, ma continua ad essere lo stadio con più presenze del campionato! Circa 5.500 di media, 100 più dell’Adriatico di Pescara e 900 più del Del Duca di Ascoli che occupano gli altri due gradini del podio.

Intanto, in vista della gara di sabato prossimo alle 15,30 contro il Campobasso la società biancazzurra ha deciso di attivare la promozione ‘Una voce in +’ che consentirà a chiunque acquisti un biglietto intero o ridotto (donna/Over 65) di poterne comprare un secondo con l’aggiunta di 1 euro. La promozione non sarà valida per l’acquisto dei biglietti ‘ridotto U18’ e verrà applicata solo presso i punti vendita biancazzurri (Spal Point e Spal Store). Si ricorda che non sarà possibile usufruire della promozione il giorno della gara ai botteghini dello stadio.

I biglietti per i tifosi locali sono in vendita sia online che presso le rivendite fisiche autorizzate Ticketone. I residenti della provincia di Ferrara non possono acquistare tagliandi per il settore ospiti, e non sono previste restrizioni per i residenti della provincia di Campobasso.