L’avversario. Tisci: "Mi aspetto una Spal arrabbiata»

Ivan Tisci è tra gli artefici del miracolo Pineto, che gli ha affidato la panchina dopo otto giornate – quando la squadra si trovava in zona retrocessione – e ora si ritrova saldamente nella parte sinistra della classifica. "Quella con la Spal è una partita da prendere con le molle – spiega l’allenatore del Pineto –. Il calendario ci mette ogni settimana di fronte a squadre che hanno bisogno di punti per sopravvivere. La Spal è tra queste: si trova in una situazione complicata, ma da quello che hanno dichiarato allenatore, giocatori e società credono ancora nella salvezza diretta. Di sicuro mi aspetto che i biancazzurri vengano a Pineto per fare bottino pieno. La Spal? Non credo sia una squadra impaurita, perché ha in organico giocatori di spessore che nel corso delle rispettive carriere hanno vinto dei campionati ma anche lottato per non retrocedere, quindi la maturità non le manca. È chiaro però che sarà arrabbiata per aver raccolto poco nelle ultime settimane e per una classifica che nessuno si aspettava all’inizio della stagione".