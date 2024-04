Il posticipo di lunedì. Recanatese travolta a Cesena. Adesso manca solo un punto

Il Cesena è già in serie B da qualche settimana, ma – per fortuna – continua a macinare vittorie senza fare sconti a nessuno. Nel posticipo della trentaseiesima giornata a farne le spese è stata la Recanatese, sconfitta 3-0 allo stadio Manuzzi e scivolata in quartultima posizione a -6 dalla Spal. Al quintultimo posto quindi troviamo nuovamente l’Ancona, a -5 dai biancazzurri a due giornate dalla fine. Il ko della Recanatese semplifica il discorso salvezza della squadra di Di Carlo, alla quale a questo punto di fatto basterà pareggiare domenica prossima col Pineto per tagliare il traguardo. Certo, con sei punti negli ultimi due turni l’Ancona potrebbe raggiungere Antenucci e compagni, che possono contare però su una differenza reti nettamente migliore (gli scontri diretti sono in parità). La Spal potrebbe anche salvarsi perdendo col Pineto, nel caso in cui l’Ancona non riuscisse a battere il Pescara. Tradotto, basta davvero un punticino per tagliare il traguardo. Ma sono calcoli che nessuno in via Copparo vuole fare, perché la squadra di Di Carlo è determinata a congedarsi dal proprio pubblico con una vittoria, e soprattutto alimentare fino all’ultimo la fiammella della speranza di agganciare il decimo posto playoff.