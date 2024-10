Il primo è ancora infortunato, il secondo è convocato con la sua nazionale. Al lavoro senza El Kaddouri e Buchel

La Spal ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio al centro sportivo Fabbri dopo i due giorni di riposo concessi da mister Dossena.

Finalmente il tecnico ha a disposizione una settimana piena di lavoro per preparare nel miglior modo possibile la prossima gara di campionato, in programma domenica prossima sul campo del Campobasso. Come è noto, in Molise i biancazzurri dovranno rinunciare a Buchel che ha risposto alla convocazione della Nazionale del Liechtenstein e tornerà a Ferrara soltanto tra una settimana. Oltre a lui, mancherà senza dubbio El Kaddouri (nella foto), ancora alle prese con l’infortunio muscolare riportato nel corso della gara di Solbiate Arno col Milan Futuro.

I biancazzurri torneranno ad allenarsi stamattina alle 9,30 in via Copparo, dove domani è prevista l’unica doppia seduta (alle 9,30 e alle 15), sempre a porte chiuse. Da giovedì a sabato poi Antenucci e compagni lavoreranno alle 9,30, per poi partire per il ritiro in vista del match fissato per domenica prossima all’ora di pranzo a Campobasso (ore 12,30 allo stadio Molinari).