Spal, scacco alla Torres per risalire. Fiducia all’undici visto a Legnago

La nottata non è ancora passata, ma i successi ottenuti con Pineto e Legnago Salus hanno rimesso la Spal in carreggiata restituendole autostima, fiducia e serenità. Non è poco, considerando che nel momento più delicato in assoluto, con la sua squadra a un passo dall’ultimo posto, mister Dossena si era ritrovato in piena emergenza. Da alcune partite i giocatori sono letteralmente contati, e la situazione è ancora la stessa. Tanto che oggi con la Torres l’allenatore ha convocato addirittura sei ragazzi della Primavera! Cinque di questi erano a disposizione già domenica scorsa a Legnago, dove Conté ha debuttato andando in rete dopo appena due minuti. L’attaccante della Guinea sogna un clamoroso bis, magari subentrando nel finale a capitan Antenucci come a Legnago. Prima panchina in assoluto nei professionisti invece per Andreoli, centrocampista classe 2006 di Santa Maria Maddalena come Contiliano.

L’emergenza paradossalmente ha compattato la Spal, aiutando il tecnico a trovare finalmente l’assetto ideale. C’è quindi da scommettere che oggi si andrà verso la conferma – se non in blocco, quasi – della formazione che ha travolto l’ultima della classe. L’unico dubbio è in cabina di regia, dove il rientrante Buchel insidia il posto a Radrezza. Per il resto, le scelte sono quasi obbligate, con El Kaddouri che al massimo potrà dare una mano nell’ultima porzione di gara. Il carattere sfoderato dai biancazzurri nelle ultime gare non ha lasciato indifferente la tifoseria, che dopo tanti fischi è tornata ad applaudire la squadra di Dossena, in ogni caso sempre sostenuta in maniera encomiabile a prescindere dal risultato.

La spinta dello stadio Mazza oggi sarà ancora più importante del solito, contro una Torres che dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione medita di effettuare un ulteriore step che significherebbe promozione in serie B. I punti da recuperare alla capolista Pescara sono già sette: colpa di alcuni passaggi a vuoto, specie a Sassari. Nelle ultime due giornate la squadra di Greco ha racimolato appena un punto e arriva a Ferrara per vincere.

Per qualità, esperienza e profondità della rosa, la Torres ha le carte in regola per giocarsela davvero fino alla fine con Pescara, Ternana e Virtus Entella, con le quali la Spal è rimasta a bocca asciutta. Ora però Antenucci e compagni hanno cambiato marcia, e non vogliono fermarsi sul più bello.

Stefano Manfredini