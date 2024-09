Il programma dei prossimi tre mesi. A Rimini di venerdì sera, a Terni il 2 novembre. In casa dell’Ascoli l’ultimo match del 2024

Ci sono anche tre venerdì sera, un martedì alle 18,30, una domenica all’ora di pranzo e un lunedì sera nel maxi-spezzatino che ha cucinato la Lega Pro per la Spal e i propri tifosi in vista dei turni in programma dall’inizio di ottobre al primo weekend del 2025.

Date e orari dall’ottava giornata di andata alla seconda di ritorno sono stati comunicati ieri, fermo restando che i prossimi appuntamenti della squadra di Dossena restano fissati per lunedì 23 settembre alle 20,45 al Mazza contro il Carpi, giovedì 26 settembre alle 18,30 sul campo del Milan Futuro e domenica 29 settembre alle 18,30 al Mazza contro la Virtus Entella. Ma vediamo nel dettaglio la nuova programmazione, partendo dalla trasferta di Rimini – una di quelle più attese dai tifosi in questo campionato – fissata per venerdì 4 ottobre alle 20,30, non proprio il massimo per chi si vuole spostare in Romagna per seguire Antenucci e compagni.

A seguire, la Spal farà visita al Campobasso domenica 13 ottobre alle 15, poi ospiterà il Pescara in una gara ricca di fascino venerdì 18 ottobre alle 20,30 al Mazza. Tra fine ottobre e inizio novembre, nel giro di una settimana i biancazzurri disputeranno tre partite di campionato: sabato 26 ottobre alle 17,30 ad Arezzo, martedì 29 ottobre alle 18,30 in casa contro la matricola Pianese e sabato 2 novembre alle 15 al Liberati contro la Ternana. Si procederà con Spal-Pineto domenica 10 novembre alle 17,30, Legnago Salus-Spal sabato 16 novembre alle 17,30 e Spal-Torres sabato 23 novembre alle 17,30. L’ultimo mese dell’anno si aprirà con una trasferta complessa dal punto di vista logistico, soprattutto per data e orario: Pontedera-Spal lunedì 2 dicembre alle 20,30. Gli ultimi due turni del girone di andata si giocheranno sabato 7 dicembre alle 17,30 al Mazza contro la Vis Pesaro e domenica 15 dicembre alle 17,30 sul campo del Gubbio. Questa stagione il ritorno scatterà prima di Natale, per la precisione venerdì 20 dicembre alle 20,30 al Del Duca di Ascoli. A quel punto, il campionato di serie C si fermerà per due settimane abbondanti, per riprendere con la seconda giornata di ritorno domenica 5 gennaio alle 12,30 al Mazza contro il Perugia.

s.m.