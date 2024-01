Il programma. Pescara e Perugia vincono gli anticipi Nella ventitreesima giornata del girone B di Serie C, la Cesena mantiene il primo posto in classifica con 53 punti, seguita dalla Torres a 50. Il Perugia vince 3-2 contro il Pontedera, mentre il Pescara batte il Sestri Levante 3-0. La Virtus Entella pareggia 1-1 contro la Vis Pesaro. Altri incontri in programma oggi.