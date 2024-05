Il programma prevede allenamenti a porte aperte, ad eccezione di giovedì. Quattro sedute e il test a Padova

Quattro sedute di allenamento e un test col Padova. È questo il programma settimanale della squadra di Di Carlo, che si ritroverà oggi alle 15 al centro sportivo Fabbri per riprendere a lavorare. L’allenamento sarà a porte aperte, come quelli fissati per domani e venerdì alle 10.30 in via Copparo. Giovedì mattina invece Antenucci e compagni lavoreranno a porte chiuse. La settimana della Spal si concluderà sabato alle 16 allo stadio Euganeo, dove i biancazzurri affronteranno i padroni di casa del Padova in amichevole (ufficialmente un allenamento congiunto, a porte chiuse).

Nel frattempo, stasera alle 20,30 scattano i playoff di serie C. Ecco le gare del primo turno di girone: Atalanta Under 23-Trento, Giana Erminio-Pro Vercelli, Legnago Salus-Lumezzane, Gubbio-Rimini, Juventus Next Gen-Arezzo, Pescara-Pontedera, Picerno-Crotone (ore 21), Audace Cerignola-Giugliano, Taranto-Latina. Si gioca in gara secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si qualifica al secondo turno playoff di girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.