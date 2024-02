Il programma. Vince ancora la Juve. Pari senza reti tra Perugia e Rimini Nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C, il Gubbio vince 3-1 contro la Vis Pesaro, mentre la Juventus Next Gen batte l'Ancona 3-2. Il Cesena pareggia 0-0 con la Fermana, mentre il Pescara pareggia 0-0 con il Pineto. Altri incontri in programma. In classifica, il Cesena è in testa con 56 punti, seguito dal Torres con 50 e dal Perugia con 43.