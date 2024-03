Il protagonista. L’esterno ammette: "Ci ho provato, ed è entrata.... Il contratto? A Ferrara sto bene e voglio restare»

È stata una domenica speciale per Alessandro Tripaldelli, che dopo 63 presenze in biancazzurro senza reti all’attivo finalmente si è sbloccato. Peraltro con un gol di rara bellezza, realizzato nel finale di un match che la Spal ha vinto con le unghie e coi denti. Una rete che ha il sapore della liberazione per il terzino napoletano, a lungo beccato dai tifosi nelle prime stagioni a Ferrara. "Le incomprensioni col pubblico? Quando la squadra non rende secondo le aspettative, i tifosi interpretano la gara a modo loro, quindi a volte possono essere contenti e altre no – commenta il numero 33 –. Noi dobbiamo soltanto pensare a dare il massimo per renderli orgogliosi: oggi per fortuna ci siamo riusciti, questo è l’importante. Il gol? Quando sono caduto ero distrutto: mi sono rialzato, ma non avevo la forza di ripartire. Avevo la mente annebbiata, però ho portato su la palla, ho affrontato il difensore sterzando sul mancino: ci ho provato ed è andata bene. Il 4-4-2? È più difensivo solo sulla carta. I due esterni di centrocampo ci permettono di chiudere meglio il campo in ampiezza. Magari ripartiamo con più difficoltà perché siamo più bassi ma creiamo tanto. Diciamo che possiamo difendere e attaccare in tanti, quindi va bene così. La classifica? Dobbiamo pensare partita per partita e cercare di vincere più partite possibili. Dobbiamo stare attenti a quello che succede alle nostre spalle perché ci sono diverse squadre nel giro di pochi punti. Le pagelle nei miei confronti? Tendo a non leggerle perché in questi anni non sono sempre state belle, ma a volte me le mandano quindi devo guardarle per forza. Stavolta spero siano positive. Il rinnovo di contratto? Sto bene a Ferrara e mi rende orgoglioso fare parte di questa squadra".