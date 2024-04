Il protagonista. Meneghetti debutta:: "Un’emozione, grazie ai compagni»

Marco Meneghetti arrivò a Ferrara nell’estate 2019 dal Pordenone. Era un portiere tanto giovane quanto promettente, che nel corso degli anni non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare. Nell’ultima giornata però, ha finalmente debuttato in campionato con la maglia della Spal. "È stata un’emozione grandissima – spiega Meneghetti –, perché esordire era l’obiettivo che mi ero posto all’inizio della stagione: non pretendevo nulla di diverso. Ringrazio lo staff tecnico e la società per avermi permesso di scendere in campo e la squadra per avermi aiutato a disputare una bella partita. La fiducia e la stima dei compagni nei miei confronti è una grande soddisfazione, ringrazio quindi i miei compagni e in particolare i miei colleghi portieri, che mi hanno aiutato".