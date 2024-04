Il protagonista. Valentini: "Il mio gol è stato una liberazione. Me lo avevano detto, si vede che era destino»

Il terzo gol di Nahuel Valentini pesa macigni. L’argentino lo realizza sul campo della Virtus Entella, dove curiosamente ne aveva già segnati due con maglie diverse nel corso della carriera: "Questa vittoria è una gioia per noi e i nostri tifosi – commenta il difensore centrale –. Ci tenevamo tantissimo, perché era importante per la classifica e per quanto avevamo fatto nell’ultimo periodo. Abbiamo raggiunto la vittoria a tratti soffrendo, ma il calcio è anche questo e abbiamo portato a casa i tre punti. Il mio gol? Il pareggio è stato una liberazione. E si è visto nel secondo tempo, quando abbiamo segnato la rete del vantaggio. Non è importante chi fa gol: stavolta è toccato a me e sono contento, ma sono felice per la squadra. Me lo avevano detto i miei compagni che avrei fatto gol, si vede che era destino".