Il restyling societario è così completato, col direttore parmense al posto di Di Taranto. Anche il dg Carra è già operativo

Col mese di luglio diventa operativo (anche se probabilmente lo era già da qualche giorno) anche l’incarico del nuovo direttore generale Luca Carra (nella foto), che prenderà così il posto di Corrado Di Taranto, accasatosi a Cesena, come braccio destro di Tacopina nella sede di via Copparo. Nato a Parma, nel 2015 è stato scelto come amministratore delegato del club della sua città, contribuendo alla rinascita e alla scalata dalla Serie D alla Serie A in soli tre anni.

Poi l’esperienza a Catania nel 2022, con ds Daniele Faggiano, e in qualità di direttore generale ha giocato un ruolo cruciale nel riportare la squadra siciliana tra i professionisti. "Ha un’esperienza ultradecennale nel mondo del calcio – ha detto di lui Joe Tacopina –, arriva da avventure in piazze importanti come Parma e Catania, ed ha una conoscenza approfondita con Dante Scibilia, che come sapete è una persona con cui mi confronto spesso ed è il nostro consulente per la parte finanziaria. Insomma, è un profilo con ottime credenziali ed abbiamo fiducia sul fatto che possa diventare l’incastro perfetto per la società nel ruolo di direttore generale".