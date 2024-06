Il saluto sui social. Di Carlo: "Vissute, grandi emozioni. Spero che sia solo un arrivederci»

Una permanenza che sembrava scontata dopo la salvezza dell’ultima stagione è invece pian piano andata scemando, fino all’arrivo di Andrea Dossena sulla panchina biancazzurra e il conseguente addio. Domenico Di Carlo (nella foto), per tutti ‘Mimmo’, ha affidato ai suoi profili social il saluto alla Spal: "Fin da subito mi avete fatto sentire uno di voi, trasmettendomi la vostra passione unica ed infinita per questi colori e proprio per questo desidero ringraziare dal profondo del mio cuore tutti voi, tifosi biancazzurri. L’emozione provata nel sedersi su quella panchina al Mazza ha superato ogni mia aspettativa. Quando tutto sembrava perduto abbiamo compiuto un’impresa incredibile e questo perché abbiamo remato tutti nella stessa direzione, con fiducia e stima reciproca, ricreando un nuovo entusiasmo. Prezioso, vincente. Ringrazio il club per l’opportunità che mi ha concesso e, sperando che questo mio saluto possa essere solo un arrivederci, auguro alla Spal di tornare al più presto nei palcoscenici che le competono". Anche la società aveva salutato Di Carlo con un post sui social alcuni giorni prima: "Grazie per la professionalità e la passione con le quali hai guidato il club in questa ultima stagione. Tutta la famiglia biancazzurra ti ringrazia di cuore. A te, Mimmo, i nostri migliori auguri per il futuro". Dal popolo spallino sono arrivati tantissimi messaggi di stima e affetto.